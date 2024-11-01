Kar Yağışı Hakkında Acil Uyarı!

SON DAKİKA KAR YAĞIŞI BİLGİLERİ

Kar yağışı beklenen iller hakkında son dakika bilgileri verildi. Uzmanlar, meteorolojik veriler doğrultusunda hava durumunu aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı en son tahminlere göre, ülkemizin genelinde hava sıcaklıkları hafta başından itibaren giderek düşecek. Haftanın başlangıcında Marmara bölgesi de dahil olmak üzere sağanak ve karla karışık yağmur hava etkili olacak. İlgili illerdeki hava durumu tahminleri şöyle…

GÜNEYDOĞU VE KUZAY KESİMLERİNDE DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, bu akşam Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların görüleceği, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava olacağı yönünde tahminde bulundu. Ayrıca, kuzey ve iç bölgelerde pus ile yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Genel olarak mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun ve Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer bölgelerin az bulutlu. Kuzey ve iç kesimlerde sisli bir hava bulunuyor. Sıcaklıklar İstanbul’da 19, Ankara’da ise 17 derece. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar tüm yurtta 4-5 derece düşerek, bir hafta boyunca bu seviyelerde kalacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü, tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara’da yağmur ve karla karışık yağmurlar etkili olacak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğuda ise kar yağışı görülecek. Kış önümüzdeki Pazar günü yurdun hemen çıkışında olacak.” diyerek durumu özetliyor.

BİLGİLERİ İÇEREN BÖLGELER

Marmara’nın parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege bölgesinde, az bulut ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz bölgesinin ise bu akşam parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava geçireceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’da da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Doğu Anadolu’nun parçalı ve az bulutlu olması, ayrıca Güneydoğu Anadolu’nun bu akşam saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin ise sağanak yağışlı geçeceği görülüyor.