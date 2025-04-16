Gündem

Kar Yağışı Ilgar Dağı’nda Ulaşımı Etkiledi

kar-yagisi-ilgar-dagi-nda-ulasimi-etkiledi

ARDAHAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ardahan’da devam eden kar yağışı, özellikle Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar, 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımı büyük ölçüde durma noktasına getirmiş durumda.

ULAŞIMDA OLUMSUZLUKLAR YAŞANIYOR

Geçitteki sis nedeniyle birçok TIR yolda kalıyor. Yolun kenarına park eden sürücüler, iş makinelerinin yolları açmasını bekliyor. Ardahan istikametinden Gürcistan’a gitmek isteyen pek çok TIR sürücüsü, Ilgar Dağı’nın Seyitveren köyü yaylası mevkiinde bekleyişlerini sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Nilsu, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Çankaya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Nilsu Öztürk, yapılan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

Yangın, İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

Safranbolu'da 6 katlı bir binanın giriş katındaki işletmenin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.