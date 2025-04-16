Kar Yağışı Ilgar Dağı’nda Ulaşımı Etkiledi

ARDAHAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ardahan’da devam eden kar yağışı, özellikle Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar, 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımı büyük ölçüde durma noktasına getirmiş durumda.

ULAŞIMDA OLUMSUZLUKLAR YAŞANIYOR

Geçitteki sis nedeniyle birçok TIR yolda kalıyor. Yolun kenarına park eden sürücüler, iş makinelerinin yolları açmasını bekliyor. Ardahan istikametinden Gürcistan’a gitmek isteyen pek çok TIR sürücüsü, Ilgar Dağı’nın Seyitveren köyü yaylası mevkiinde bekleyişlerini sürdürüyor.