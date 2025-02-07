Kar Yağışı İstanbul Trafiğini Kilitledi

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

İstanbul’da kar yağışlarının etkisiyle birlikte trafik yoğunluğu zirve noktasına ulaştı. Sürücüler D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprülerde ilerlemekte zorlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması’na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 65, Anadolu Yakası’nda yüzde 78 ve genel olarak kentte yüzde 69’a kadar yükseldi.

KÖPRÜLERDE DURMA NOKTASI

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde Edirne yönüne doğru trafik akışı yavaşladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluk Uzunçayır Kavşağı’ndan başlamışken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yoğunluk Ümraniye’den köprü girişine kadar uzandı.

ANA ARTERLER VE BAĞLANTI YOLLARI KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası’nda D-100 Kara Yolu’nda Ankara yönüne giden araçlar Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında zorlukla hareket ediyor. Haliç Köprüsü’nden Edirnekapı’ya kadar yoğunluk gözlemleniyor. TEM Otoyolu’nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasındaki trafik ise durma noktasına geldi. Anadolu Yakası’nda ise D-100 Kara Yolu’nda Kadıköy ile Kartal arasında trafik iki yönlü olarak yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu’nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

KAZALAR VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Kar yağışı nedeniyle İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hasarlı ve yaralanmalı kazalar gerçekleşti. Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde oluşan buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yapıyor. Ayrıca, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerlemede zorluk çektiği gözlemleniyor.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK ARTTI

İşe ve okula gitmek isteyenler, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle metrobüs duraklarında yolcular araçlara binmekte zorlanıyor.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edecek. Kentte hava sıcaklığının en yüksek 7 derece olması bekleniyor. Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artıracağı ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldığı belirtildi. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.