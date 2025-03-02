Kar Yağışı Tekrar Geliyor: 12 İle Uyarı

SOĞUK HAVA DALGASI VE KAR YAĞIŞI

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili bir kar yağışına neden oldu. Ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkarak 10-12 derece bir artış gösterdi. Ancak, pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde yeniden kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri için Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin illerine kar yağışı uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise ülke genelinde güneşli havanın hakim olması öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre, kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya’nın batı kesimlerinin ise yağışlı geçeceği belirtiliyor.

ŞEHİR GÖRÜNTÜLERİ VE SICAKLIKLAR

İstanbul’da öğleden sonra hafif bir yağmur bekleniyor. Ankara sabah saatlerinde sisli, Bursa ise parçalı bulutlu olacak. İzmir’de ise rüzgar hafif, hava açık. Hava sıcaklıkları İstanbul’da 13, Ankara’da 12, İzmir’de 17, Bursa’da 14, Antalya’da az bulutlu 18 derece olarak ölçülüyor. Sıcaklıkların Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstüne çıkması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.