Karacabeyde Dere Kenarında Çocuk Kayboldu

karacabeyde-dere-kenarinda-cocuk-kayboldu

Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda, Canbolu Deresi kıyısında oynayan çocuklar arasında yer alan Emirhan Yıldız, topa vurmak amacıyla ayağındaki terliği çıkardı ve terlik suya düştü. Bu durum üzerine suya atlayan Hızır Ali (10), dere içindeki bir taşın üzerinde dengesini kaybettiği belirlendi. Akıntıya kapılan çocuk, kısa süre içinde gözden kayboldu.

Olay Yeri Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Hızır Ali’nin cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Cenaze Otopsi İçin Hastaneye Gönderildi

Hızır Ali’nin cenazesi otopsi işlemleri için Karacabey Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Ayrıca, olayla ilişkili olarak jandarma ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

