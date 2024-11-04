“Karagümrük’te Şenol Can Gitti”

TRİBÜNLERDE ŞAŞKINLIK: AYRILIK GELİYOR

Trendyol 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük’ün kadrosunda beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Ligde 4. sırada bulunan ve iyi bir performans sergileyen İstanbul ekibinin Teknik Direktörü Şenol Can, takım ve kondisyoner Fırat Coşkun ile birlikte Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yollarını ayırdı.

ŞENOL CAN’IN GEÇMİŞİ VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Süper Lig’e çıkma başarısı kazanmış olan Karagümrük ile daha önce Kasımpaşa’da da başarılı dönemler geçirmiş olan Şenol Can’ın görevine son verilme sebebi, aralarındaki fikir ayrılıkları olarak bildiriliyor. Bu beklenmedik gelişme, camiada şaşkınlıkla karşılandı.