Karahan: “Dezenflasyon Sürecini Koruyoruz”

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamalarda enflasyondaki düşüşün geniş bir şekilde yayıldığını ve bu sürecin talepteki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmelerle desteklendiğini belirtti. Temmuz ayında yaşanan geçici artışa rağmen, yıl sonu enflasyon hedefinin korunacağına vurgu yaptı. Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm üzerine Ankara’da düzenlediği sunumda önemli mesajlar verdi. Dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Karahan, karşılaşılabilecek şokların bu süreci bozmasına izin vermediklerini de ekledi.

TOPLUMSAL REFAHA KATKI VE FİYAT İSTİKRARI

Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleşen sunumda, enflasyonun yıl sonunda TCMB’nin tahmin aralığında kalmasının beklendiğini ifade etti. “Enflasyondaki düşüş genele yayılarak devam etmektedir” diyen Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını dile getirdi. Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini belirten Karahan, Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici bir artış gösterdiğini, bunun başta kira ve eğitim kalemlerinden kaynaklandığını vurguladı. “Talepteki dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı vermektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜME ILIMLI DEVAM EDİYOR

Karahan sunumunda Türkiye ekonomisindeki büyümeye ilişin değerlendirmelerde de bulundu. Ekonomideki büyümenin ılımlı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Karahan, istihdam artışının hizmetler sektöründen kaynaklandığını ifade etti. Ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında, karşılıksız çek oranının ise Temmuz ayında tarihsel ortalamasına yakın seviyelerde olduğunu belirtti. Karahan, ayrıca konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.