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Karahasanoğlu, İmamoğlu’nu Eleştirirken Hadise’yi Hedef Aldı

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YAZIDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren köşe yazısında şarkıcı Hadise’ye yönelik ifadeleriyle dikkat çekti. 17 Mart 2025’te kaleme aldığı yazıda Karamahasanoğlu, İmamoğlu’nun yönetim politikalarını eleştirmesinin yanı sıra Hadise’yi de konuyla ilişkilendirerek sosyal medyada geniş yankı bulmasına neden oldu. Bu durum, siyasetle magazin dünyasının bir araya geldiği nadir bir olay olarak kaydedildi.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK AĞIR ELEŞTİRİLER

Karahasanoğlu, yazısında Ekrem İmamoğlu’nun metro projeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onay beklediğini öne sürerken, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Ekrem bu, hiç usanmaz, pancarı turp diye göstermeye devam eder: ‘Sayın cumhurbaşkanı bir imzanızı bekliyor. Bir imza atacaksınız, İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek’ der” diyerek İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirdi. Bu bölüm, İBB’nin finansal yönetimi hakkında sorgulamalar da içerdi.

HADİSE’YE AĞIR SÖZLER

Yazının en dikkat çekici kısmı, Hadise’ye yönelik ifadeleri oldu. İBB’nin Hadise’ye ödeme yaptığı iddialarını gündeme getiren Karahasanoğlu, “Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor” şeklinde sözler sarf etti. “Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız?” diye sorduğu yazıda, Hadise’nin sahne tarzını eleştirip İBB’nin harcama politikalarını sorguladı.

SOSYAL MEDYADA REAKSİYONLAR

Karahasanoğlu’nun Hadise’ye yönelik “iç çamaşırı ile sahneye çıkan” ve “bacak gösterici” ifadeleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, bu sözleri sert ve uygunsuz bulduklarını belirterek yazıyı eleştirdi. X platformunda yapılan paylaşımlarda, hem İmamoğlu’na hem de Hadise’ye yönelik yazının üslubu tartışma konusu haline geldi. Tepkiler, yazının yayımlanmasının hemen ardından büyüyerek devam etti.

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