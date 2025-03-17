Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu ve Hadise Eleştirisi

KARAHASANOĞLU’NDAN İMAMOĞLU’NA ELEŞTİRİLER

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği köşe yazısında, şarkıcı Hadise’ye yönelik ifadeleriyle dikkat çekti. 17 Mart 2025’te yayımlanan yazıda, Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun yönetim politikalarını eleştirirken Hadise’yi de gündeme getirmesi sosyal medya platformlarında geniş bir tartışma başlattı. Bu olay, siyaset ve magazin konularını bir araya getiren ender bir durum olarak dikkat çekti.

ELEŞTİRENLERDEN İMAMOĞLU’NA KAMUOYU TEPKİSİ

Karahasanoğlu, yazısında İmamoğlu’nun metro projeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onay beklediğini öne sürdü, fakat bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Ekrem bu, hiç usanmaz, pancarı turp diye göstermeye devam eder: ‘Sayın cumhurbaşkanı bir imzanızı bekliyor. Bir imza atacaksınız, İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek’ der. Alışmış bir defa, tahrifat yapmaya,” ifadeleriyle İmamoğlu’nun tutumunu eleştirdi. Bu bölüm, İBB’nin finansal yönetimini sorgulamayı amaçladı.

HADİSE’YE YAPILAN AĞIR SUÇLAMALAR

Yazının dikkat çeken bölümü ise Karahasanoğlu’nun Hadise’yi hedef aldığı kısım oldu. İBB’nin Hadise’ye ödeme yaptığını iddia eden Karahasanoğlu, “Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. ‘Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız?’ demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı ‘İsrafa gerek yok’ diyecek. Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor,” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu yorum, Hadise’nin sahne tarzını eleştiriyor ve İBB’nin harcama politikalarını sorguluyor.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONLARI

Karahasanoğlu’nun Hadise’ye yönelik “iç çamaşırı ile sahneye çıkan” ve “bacak gösterici” ifadeleri sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Kullanıcılar, bu söylemleri sert ve uygunsuz bularak yazıyı eleştirdi. X platformu üzerindeki paylaşımlarda, yazının üslubu hem İmamoğlu hem de Hadise için tartışma konusu oldu. Tepkiler, yazının yayımlanmasının hemen ardından hızla yayıldı.