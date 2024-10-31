“Karakaş’ın Emekli Zam Öngörüleri”

EMEKLİ MAAŞLARINDA ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

Karakaş, Aralık ayında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşeceğini ifade ediyor. Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında belirtilen yüzde 41,5’lik enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,46 oranında zam almasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Milyonlarca emekli tarafından beklenen bu maaş artışlarının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi ile netleşmesi bekleniyor.

ÜÇ AYLık ENFLASYON ORANI

TÜİK’in açıkladığı 3 aylık enflasyon verilerine bakıldığında, Temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 3,23, Ağustos’ta yüzde 2,47 ve Eylül’de yüzde 2,97 olarak kaydedildiği görülüyor. Bu bilgiler doğrultusunda 3 aylık toplam enflasyon yüzde 8,93 oldu. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon farkı oranında arttığı için, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının verileri ile birlikte zam oranı belli olacak. Karakaş, yıl sonu enflasyon tahminleri çerçevesinde emekli maaşlarını değerlendirirken, “3 aylık enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,93 oranında zam verilmesi kesin gözle bakılıyor” diyor.

MÜMKÜN ZAM ORANLARI

Kök maaşı 11 bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, yüzde 8,93’lük artışı göz önünde bulundurarak 12 bin 527 lira zamlı maaş alacağını ifade eden Karakaş, OVP’nin güncellendiğini ve yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 41,5 olduğunu hatırlatıyor. Yüzde 41,5’lik enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkını hesapladığında ise yüzde 13,46 gibi bir oranın ortaya çıkacağını vurguluyor. Hükümetin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranla zam yapması bekleniyor.

EMEKLİLERİN DURUMU VE TALEPLERİ

Karakaş, “Bu oranlara göre bir hesaplama yaptığımızda kök ücreti 11 bin lira olan emekliye yüzde 13,46 zam yapılırsa maaşı 12 bin 500 liranın altında kalacak” diyor. Ayrıca, “Bu oranlar uygulandığında 11 bin altında olan emekli vatandaşların sıfır zamla karşılaşması büyük bir olasılık” şeklinde uyarıda bulunuyor. Bu nedenle emekli maaş katsayısının 12 bin 500 lira seviyesinin en az 15 bin liraya çıkmasını beklediklerini aktarıyor.