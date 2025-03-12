Karaman’ın İçme Suyunda Petrol Tespit Edildi

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYETLER

Karaman Merkez İlçe’de yaşayanlar, bir süredir içme ve kullanım suyu kaynaklarından petrol kokusu aldıklarını bildirdi. Gelen şikayetler üzerine, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hızlıca şebeke suyundan numune aldı. Bu numuneler, incelemek amacıyla Ankara’daki Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan analizler sonucunda, suda petrol hidrokarbonları bulundu ve suyun sağlık standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

YALNIZCA TEMİZLİK AMAÇLI KULLANIM

İl Sağlık Müdürlüğü, durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı. Yetkililer, bu sorunun çözümü için Karaman Belediyesi’ne gerekli önlemlerin alınması yönünde resmi bir yazı gönderdiğini açıkladı.

SORUŞTURMA VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Karaman’da şebeke suyundaki petrol hidrokarbonlarının belirlenme sebebi henüz kesinleşmedi. Bu konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Ayrıca, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Şebeke suyunun normale dönmesi süreci ve kirliliğin kaynağının belirlenmesi konusunda resmi açıklamalar bekleniyor.