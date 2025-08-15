Karamürsel’de Orman Yangını Başladı

KOCAELİ’DE YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’de, Kocaeli ilçesine bağlı Suludere mevkiindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın başladı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi gönderildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak amacıyla arazözlerle karadan ve yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale ediyor. Yangın bölgesinde, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

KOYU KÖYLER ETKİLENİYOR

Karamürsel’de Başkiraz köyünde yaşayan halk, alevlerin gökyüzünü sardığını, yangının önce Suludere köyünde başlayıp ardından Akçat köyüne sıçradığını ve akşam saatlerinde Avcı köye ulaşarak yayıldığını bildiriyor. Gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızlıca yayılan yangının akşam saatlerinde şiddetinin azaldığı da belirtiliyor.

AKÇAT KÖYÜ BOŞALTILIYOR

Kocaeli’de devam eden ormancılık yangını mücadelesi sürerken, alevlerin geniş bir alana yayılması dolayısıyla Akçat köyünün boşaltılmasına karar verildi. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle Akçat köyündeki evlerin tahliyesi gerçekleştiriliyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülerde, dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görünmekte.

VALİLİK’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin ulaştığı Akçat köyünün tedbiren boşaltıldığı belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.