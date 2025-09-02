Karantinaya Alınan Belde, Kuduz

DAĞPINAR BELDESİNDE KÖPEK KUDUZ OLDU

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, çevredeki bir tilki ile mücadele etti. Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi. Bu gelişme üzerine karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine “Bu köyde kuduz hastalığı vardır” tabelası asıldı. Ayrıca, ekipler besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.