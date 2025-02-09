Karayipler’de 12 Ülkeye Tsunami Uyarısı

DEPREMİN DETAYLARI

Karayipler’deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre, sarsıntı yerel saat ile 18.23’te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssünün Cayman Adaları’nın başkenti George Town’un 209 kilometre güneybatısında yer aldığı bildirildi.

TSUNAMİ UYARILARI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi, bu deprem nedeniyle birçok ülke için tsunami uyarısı yaptı ve “Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko ve Kosta Rika tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir” şeklinde açıklama yaptı.

ABD İÇİN GÜVENLİK DURUMU

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, ABD anakarası için tsunami riski bulunmadığını bildirdi. Ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları’nda tsunami dalgaları yaşanma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.