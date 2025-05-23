Karayolları Trafik Kanunu Güncellendi

YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ TAAHHÜDÜ

Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan bu düzenleme, birçok cezayı artırmayı amaçlıyor. Öneri ile tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araçlar için uygulanan idari para cezası 9 bin 267 TL’den 46 bin TL’ye yükseliyor. Hurdaya ayrılmış araçların kullanımı durumunda ise mevcut ceza 18 bin 677 TL’den 46 bin TL’ye çıkarılacak.

PLAKA İHLALLERİNE AĞIR CEZALAR

Plakasında tahrifat yapan sürücüler için uygulanacak ceza 140 bin TL olarak belirleniyor. Aynı ihlalin bir yıl içerisinde tekrarı halinde ceza miktarı 280 bin TL oluyor. Plakasız araç kullanan sürücüler için ceza ise 15 bin 712 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek. Yine, bu ihlalin bir yıl içinde iki kez yapılması durumunda ceza 140 bin TL olarak belirleniyor. Başka bir araca ait veya sahte plaka kullananlar için ilk ihlal 140 bin TL, tekrarında ise 280 bin TL ceza ödenecek. Takograf bulundurmayan araç sahiplerine uygulanacak ceza 4 bin 512 TL’den 75 bin TL’ye yükseliyor.

UYUŞTURUCU VE ALKOL CEZALARI YÜKSEK

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullananlara uygulanacak ceza ise 47 bin 842 TL’den 150 bin TL’ye çıkarılıyor. Alkollü araç kullanan sürücüler ise ilk ihlalde 25 bin TL, bir yıl içinde ilk tekrarında 50 bin TL ve ikinci tekrarında 150 bin TL ceza ile karşılaşacak. Ayrıca, uyuşturucu veya alkol ölçümünü yaptırmayan sürücülere 150 bin TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınacak.

TAKİP VE HIZ SINIRI CEZALARI ARTACAK

Trafikte saldırı amacıyla araç takibi yapanlara 180 bin TL ceza uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak. Bu durumda ayrıca psikoteknik değerlendirme zorunlu hale getirilecek. Hız sınırı ihlallerinde de ceza miktarları kademeli olarak artacak; örneğin, yerleşim yeri içinde hız sınırını 66 km/s’ten fazla aşan sürücüler için ceza 30 bin TL olarak belirlendi.