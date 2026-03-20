Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Değişiklikler 2026’da Başlıyor

Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişikliklerin bazı uygulamaları için 1 Nisan 2026 tarihine dek süre verildi. Araçlarda, fabrikada üretilmiş olmayan tüm aksesuarlar, farklı boyutlardaki jant ve lastikler, hoparlörler, multimedya ekranları gibi unsurlar yanı sıra dışarıda basımı yapılan plakalar yasadışı sayılacak ve bu durum, 1 Nisan 2026 itibarıyla ağır cezalara yol açacak.

ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği, ilgili konular üzerine bir çalıştay düzenledi. Araç içi multimedya ve ses sistemleri için gerçekleştirilen çalıştayda belli değerlendirmeler yapıldı.

TALEPLER 24-25 MART’TA GÖNDERİLECEK

Çalıştay sonucunda elde edilen durum değerlendirmesi ile ortaya çıkan talepler, 24-25 Mart 2026 tarihlerinde Ankara’daki ilgili bakanlıklara iletilecek.

HOPARLÖR SES SEVİYESİ SINIRLAMASI TALEP EDİLİYOR

Araçlarda ses sistemlerinin yer almasının kabul edilmesi noktasında görüşülmekte olan bir diğer düzenleme ise ses seviyesinin dış ortamda 95 dB ile sınırlandırılması.