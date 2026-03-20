Karayollarında Bayram Dönemi Ulaşım Durumu

Bir Ramazan dönemi daha sona erdi. Her yıl olduğu gibi, 11 ayın sultanı Ramazan, binlerce Müslümanı iftar ve sahur sofralarında bir araya getirmeye devam etti. Şimdi ise Ramazan’ın bitişiyle birlikte bayram coşkusu yaşanıyor.

GEÇİŞLER ÜCRETSİZ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 22 Mart Pazar gün sonuna kadar, yap-işlet-devret projeleri dışında, KGM’nin denetimindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden vatandaşların geçişleri ücretsiz olacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki inşaat çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı ve ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerinde, bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçiş uygulanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde, Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

YOLLARDA SON DURUM

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikametinde trafiğe kapatılarak, yönlendirme servis yoluna yapılıyor. Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometreleri de yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü bir şekilde işliyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde, inşaat çalışmaları sebebiyle 2-3. kilometrelerde trafik kontrollü sürdürülüyor.