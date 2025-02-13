Karda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

BİLGİLENDİRME ZİNCİRİ

Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı bildiride Mergabütan Kayak Merkezi’nden dönen bir ailenin karşılaştığı sıkıntıyı duyurdu. Bu aile, araçlarının yoldan çıkarak kara saplanması sonucu zor durumda kaldı. Aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Yardım çağrısının ardından bölgeye AFAD’ın arama kurtarma ekibi gönderildi. Çığ düşmesi nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüyerek aileye ulaşmayı başardı. Ekipler, 5 bireyin güvenli bir bölgeye taşınmasını sağladı.