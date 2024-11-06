Kardashian’lar Fenomeninin Yaratıcısı: Kris Jenner

KARDASHIAN FENOMENİ VE KRIS JENNER

İlk evliliğinden üç, ikinci evliliğinden ise iki kızı bulunan Kris Jenner, dünyanın dikkatini üzerinde toplayan “Kardashianlar” fenomeninin yaratıcısı oldu.

Kris Jenner, beş kızıyla birlikte yaşadığı gösterişli yaşamı, bir reality şova dönüştürerek ABD’nin büyük televizyon kanallarına satmayı başardı. Öncelikle Kim Kardashian’ın ardından, tüm Kardashian kardeşlerin ve ikinci evliliğinden olan iki küçük kızı Kendall ve Kylie Jenner’ın ünlenmelerine katkı sağladı.