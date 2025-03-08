Kardemir 2024 Yılı Net Zarar Açıkladı

ŞİRKETİN SATIŞ GELİRLERİ AZALDI

Şirketin satış gelirleri geçen yıl ile karşılaştırıldığında %24 oranında bir düşüşle 56,49 milyar TL seviyesine geriledi. Brüt kâr da %3 azalarak 3,05 milyar TL olarak gerçekleşti.

NET ZARAR AÇIKLANDI

Kardemir, 2024 yılı için 3,03 milyar TL net zarar açıkladı. Önceki yıl 2,29 milyar TL net kâr elde eden şirketin bu zarara düşmesinde, azalan satış gelirleri ve net parasal pozisyon kayıplarının etkisi olduğu vurgulandı.

FAVÖK VE PARASAL KAYIPLARDA DÜŞÜŞ

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), 2023 yılına göre %10 azalarak 4,18 milyar TL olarak kaydedildi. Dikkat çeken bir diğer rakam ise net parasal pozisyon kazançlarının %85 oranında düşüş göstererek 625 milyon TL’ye gerilemesi oldu.

BİLANÇO VERİLERİNDEKİ GELİŞMELER

Kardemir’in bilanço verilerinde dikkat çeken bazı gelişmeler yaşandı. Şirketin net borcu, 2024 yılı sonunda 1,86 milyar TL’ye ulaşarak %80 oranında bir düşüş kaydetti. Özkaynaklarda önemli bir değişim söz konusu değilken, toplam varlıklar 81,29 milyar TL olarak hesaplandı.

PIYASA TEPKİSİ

Bilanço açıklamasının ardından, şirketin hissesinin 31,62 TL seviyesinden işlem görmeye devam ettiği gözlendi. Kardemir’in piyasa değeri 36 milyar TL olurken, fiyat/kazanç (F/K) oranı hesaplanamazken, piyasa değeri/FAVÖK oranı ise 9,05 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, Kardemir’in finansal sonuçlarında özellikle satış gelirlerindeki daralma ve net zarar açıklamasını dikkatle takip ediyor. Şirketin ilerleyen dönemlerdeki performansı ise merakla bekleniyor.