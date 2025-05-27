Kardeşini Tıraşta Vuran Ahmet Kaçtı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 46 yaşındaki Ahmet K., kardeşi 43 yaşındaki Barış K.’yı tıraş olduğu anlarda tabancayla ensesinden vurdu. Bölgedeki kuaför salonunda meydana gelen bu saldırı, kardeşler arasında süregelen bir husumet sonucu gerçekleşti. Ahmet K., silahlı saldırının ardından olay yerinden hızla kaçarken, Barış K. ağır yaralandı ve kanlar içerisinde yere düştü.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ense kısmından giren kurşunun diğer taraftan çıkması sebebiyle ağır yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve acil tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından kuaförün sahibi ve bir çalışanı, emniyete ifadelerini vermek üzere götürüldü. Polis, Ahmet K.’nın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.