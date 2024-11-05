Kardeşinin Adını İlk Kez Andı

KONUNUN ZAMANLA DAHA DA KÖTÜLEŞMESİ

Zaman geçtikçe, Kral Charles ile Prenses Diana’nın iki oğlu ve aileleri arasındaki gerilimlerin etkisi azalmadı, aksine daha yoğun bir hal aldı. Bir zamanlar sık gördüğümüz ve her ortamda yan yana duran William ile Harry, artık zorunlu olarak bulundukları ortamlarda bile birbirleriyle konuşmuyor.

UNUTULMAZ ANILAR VE BİRİNCİ AÇIKLAMA

William, kardeşinin ismini yıllar sonra ilk kez gündeme getirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, iki kardeş arasındaki iletişimsizliği ve sürtüşmeyi bir nebze olsun gün yüzüne çıkardı. Aralarındaki mesafenin büyüklüğü, geçmişteki birlikteliğin ne denli derin olduğunu gösteriyor.