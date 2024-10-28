Kargo Şoförü Kendini İntihar Etti

KAZA VE SONUCU

Akçaburgaz Mahallesi’nde bir kargo firmasında çalışan şoför Erdal Ç., sokakta annesiyle birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Ne yazık ki, bu talihsiz kaza sonucunda çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından şoför Erdal Ç. hızla olay yerinden kaçtı.

ŞOFÖRÜN KAÇIŞI VE İNTİHARİ

Bir müddet sonra birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., aracını kenara çekerek kendini içeride kilitledi. Vicdan azabı çeken şoför, bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi ve polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.