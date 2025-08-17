Karlıova’da Araç Ata Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karlıova’da gerçekleşen kaza, akşam saatlerinde Hacılar köyü mevkiinde oldu. F.G. yönetimindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan sahipsiz ata çarptı. Çarpmanın etkisi oldukça vahim sonuçlar doğurdu.

OLAYIN SONUCU VE YARALILAR

Çarpmanın şiddetiyle aracın yan koltuğunda oturan Abdullah Kaymaz, yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, Abdullah Kaymaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsü F.G. ise hafif yaralarla kazayı atlattı. Çarpma sonucu sahipsiz atın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla alakalı detaylı bir inceleme başlatıldı.