Karma Komisyon, 15 Aday Bildirecek

KOMİSYON TOPLANTISI VE ADAY BELİRLENMESİ

Karma Komisyon, Yargıtay ve Danıştay üyeleri için HSK üyeliği adayları seçimi amacıyla AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında bir araya geldi. Bu toplantıda, “Alt Komisyonca yapılan incelemeler sonucunda 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 39 avukat ile 8 öğretim üyesi olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusu geçerli bulunmuştur.” diyerek bilgi aktardı.

Toplantıda, CHP milletvekilleri belirlenen 15 aday için her birinin ayrı ayrı oylama yapılmasına yönelik bir öneri sundu. Ancak yapılan oylama sonucunda CHP’nin önergesi oy çokluğuyla reddedildi. Ardından, HSK’ye seçilecek 5 üyenin üç katı kadar adayın belirlenmesi amacıyla Tasnif Komisyonu oluşturuldu. Toplamda 101 aday adayı, HSK üyeliği için yapılan seçimlere katıldı. Seçim süreci basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Seçim usulüne tepki gösteren CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Yargıtay üyeleri için adayların belirlenmesi sırasında salonu terk etti ve oy kullanmadı. Diğer partilerin üyeleri ise seçimlere devam etti. Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerinin ardından HSK üyeliği için belirlenen 15 aday şu şekilde açıklandı: “Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.”

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki haftalarda 5 HSK üyesi seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından her bir üye için gizli oyla seçim yapılacak. İlk oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçim sonuçlandırılacak. Eğer bu oylamada sonuç elde edilemezse, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye belirlenecek. Seçilen HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.