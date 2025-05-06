Karma Komisyon, 15 Aday Seçti

KOMİSYON TOPLANTISI VE ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları belirlemek üzere, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Alt Komisyonca yapılan incelemeler sonucunda 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 39 avukat ile 8 öğretim üyesi olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusu geçerli bulunmuştur.” dedi.

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri, belirlenen 15 aday için her biri için ayrı ayrı oylama yapılmasını talep eden bir önerge sundu. Ancak yapılan görüşmelerin ardından CHP’nin önergesi, oy çokluğuyla reddedildi. Daha sonra Tasnif Komisyonu kurularak HSK’ye seçilecek 5 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi. HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplam 101 aday adayı seçime katıldı. Seçim süreci basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Yargıtay üyeleri için seçilecek adayların belirlenmesi sırasında seçim usulüne karşı çıkarak salonu terk etti ve oy kullanmadı. Diğer partilerin üyeleri ise seçimlere devam etti. Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin sonucunda HSK üyeliği için 15 aday belirlendi. Genel Kurul’a bildirilecek bu 15 aday şöyle: “Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.”

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki haftalarda 5 HSK üyesi seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim gerçekleştirilecek. İlk oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu gerekecek. Eğer bu oylamada seçim sonuçlanamazsa, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en yüksek oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi yapılacak. Seçilen HSK üyeleri 4 yıl boyunca görev yapacak.