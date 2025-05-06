Karma Komisyon, 15 Adayı Belirleyecek

KARMA KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Karma Komisyon, HSK üyeliği adaylarının seçimi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında buluştu. Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Alt Komisyonca yapılan incelemeler sonucunda 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 39 avukat ile 8 öğretim üyesi olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusu geçerli bulunmuştur.” şeklinde açıklama yaptı.

CHP’NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri, belirlenecek 15 aday için her biri için ayrı ayrı oylama yapılmasını isteyen bir önerge sundu. Ancak, yapılan oylamalar sonucunda CHP’nin önergesi oy çokluğuyla reddedildi. Ardından Tasnif Komisyonu kurularak, HSK’ye seçilecek 5 üyenin üç katı kadar aday belirlemek için seçimlere geçildi. 5 HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplam 101 aday adayının katıldığı seçimler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP VE YENİ YOL PARTİSİ SALONU TERK ETTİ

CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Yargıtay üyeleri için adayların belirlenmesi esnasındaki seçim usulüne tepki göstererek salonu terk etti ve oy kullanmadı. Seçimler, diğer partilerin üyelerinin katılımıyla devam etti. Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin sonucunda HSK üyeliği için 15 aday belirlendi. Genel Kurula bildirilecek adaylar ise şöyle: “Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.”

GENEL KURUL’DA SEÇİM SÜRECİ

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki haftalarda 5 HSK üyesi seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. İlk oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu gerekecek. Eğer bu oylamada seçme işlemi sonuçlandırılamazsa, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Eğer ikinci oylamada da üye belirlenemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi yapılacak. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.