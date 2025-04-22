“Karnaval, Anadolu Efes’le Coşku Dolu!”

KARNAVAL’IN MEDYA SPONSORLUĞU

Anadolu Efes’in kendi sahasında gerçekleştirdiği tüm maçlarda medya sponsoru olarak görev alan Karnaval, basketbol tutkunları için özel spotlar yayınlayarak takımın enerjisini ve heyecanını dinleyicileriyle paylaşıyor. Ayrıca, maç günlerinde düzenlediği DJ performansları ve çeşitli etkinliklerle taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN GÜÇLENMESİ

Karnaval Pazarlama Direktörü Gizem Yılancıoğlu, bu stratejik ortaklığın her yıl daha da güçlendiğine dikkat çekiyor. “Anadolu Efes’e verdiğimiz desteği, dinleyicilerimizle buluşturduğumuz enerji ve ritimle daha güçlü hale getiriyoruz. Sanat ve sporu birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak görüyoruz ve bu iş birliğini gelecekte de sürdüreceğiz,” diyor Yılancıoğlu.

Karnaval Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım, müzik ve sporun yaşamın ayrılmaz iki tutkusu olduğuna vurgu yaparak, “Basketbolun en başarılı kulüplerinden biri olan Anadolu Efes ile süregelen iş birliğimiz tam olarak bu ruhu yansıtıyor. Onların sahadaki mücadelesine ortak olmak ve her oyuncunun, taraftarın heyecanını paylaşmak bizim için büyük bir gurur,” şeklinde ifadelerde bulunuyor. Karnaval, aynı zamanda Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi Play-Off’a yükselmesini kutlayarak, takımın Avrupa’daki başarısına eşlik etmekten mutluluk duyduğunu belirtiyor.