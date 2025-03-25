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Kars’ta İki Araç Çarpıştı, 1 Ölü

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KAZA DETAYLARI

Kars’tan Arpaçay yönüne giden Tolga Akbaba’nın kullandığı otomobil, Akyaka yönünde Kars’a seyir halindeki Ali Aydın yönetimindeki araçla Kars-Akyaka-Arpaçay kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda Tolga Akbaba’nın aracı devrilirken, Ali Aydın’ın aracı ters dönerek diğer aracın üzerinde kaldı.

YAŞAMINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ali Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan sürücü Tolga Akbaba ile 10 aylık bebek M. A. Akbaba, E. Akbaba, Ş. Akbaba, C. Aktaş ve S. Aydın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından Arpaçay ve Kars’taki hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Ali Aydın’ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri, Aydın’ın yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

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