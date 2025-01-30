Kars’ta TSK’nın ‘Kış Tatbikatı-2025’ Gerçekleştirildi

KONUM VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

TSK’nın düzenlediği planlı tatbikat ‘Kış Tatbikatı-2025’, 20 Ocak’ta, 3’üncü Ordu Komutanlığı kontrolü altında, 9’uncu Kolordu Komutanlığı yönlendirmesi ile 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars’taki ‘Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda başladı. Bu tatbikat, 7 Şubat’ta sona erecek.

KATILIMCI ÜLKELER VE PERSONEL SAYISI

Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yanı sıra sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye’den 12 bin, yurt dışından ise ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün gibi ülkelerden toplam 199 personel katılıyor. Genel toplamda tatbikatta 12 bin 199 personel görev alıyor.

Bu tatbikatta birleşik ve müşterek harekatın yürütülmesi için iş birliği ve koordinasyon sağlanıyor. Derin kar ve yoğun soğuklarda, atış dahil muharebe imkanları ve kabiliyetlerini denemek; ayrıca muharebe sahasını tüm boyutları ile canlandırmak, atış ve manevraların senkronizasyonunu geliştirmek hedefleniyor. Ayrıca, kış koşullarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini artırmak ve beka kabiliyetini güçlendirmek, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında etkin şekilde işletilmesini sağlamak amaçlanıyor.

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