Kars’ta Yıldırım, İki Çobanı Yaraladı

YAĞIŞ SONRASI GELEN YILDIRIM FELAKETİ

Kömürlü köyünde hayvanlarını otlatan Gökhan Yalçın ve Ömer Büyükaras, aniden başlayan yağış ile birlikte köye geri dönmeye karar verdi. Ancak köyün yakınındaki bir bölgeye düşen yıldırım, iki çobanın yaralanmasına neden oldu ve sürülerindeki 10 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

KÖYLÜLERİN HIZLI MÜDAHALESİ

Bayıldıkları fark edilen çobanlar için köylüler hemen ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gökhan Yalçın ve Ömer Büyükaras, sağlık ekipleri tarafından Kars’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gökhan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıldırım isabet ettikten sonra kendilerini yere düştüklerini ifade ederek, “Köye doğru gidiyorduk, 10 hayvan önümüzdeydi, bir baktık hayvanlar ve biz yere düştük. Yıldırım çarptı, hayvanlarımız öldü. Arkadaşımla ben iyiyiz. Köyden gelip bizi kaldırdılar” şeklinde konuştu.