Karşıyaka’nın Mağlubiyet Serisi 5 Maça Çıktı

KARŞIYAKA MAĞLUBİYET SERİSİNE DEVAM EDİYOR

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde ev sahipliği yaptığı Bahçeşehir Koleji’ne 80-65 yenilerek galibiyete hasret kaldı. Takım, mali sıkıntılar nedeniyle birçok önemli oyuncusunu kaybetti ve baş antrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırmak durumunda kaldı.

SON BEŞ MAÇTA BİR GALİBİYET YOK

Yeşil-kırmızılı ekip, ligde üst üste 5’inci mağlubiyetini almış oldu. Son olarak Manisa Basket takımına karşı galibiyet elde edebilen Karşıyaka, ardından yakaladığı ekonomik sorunların etkisiyle Anadolu Efes (D), Fenerbahçe Beko, Türk Telekom (D), Tofaş ve Bahçeşehir Koleji gibi güçlü rakiplerle oynadığı maçlardan birer birer mağlup ayrıldı.