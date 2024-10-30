Kartal Belediyesi İşçileri Grev İlan Etti

KARTAL BELEDİYESİ İŞÇİLERİ GREV KARARI ALDI

İstanbul’un Kartal Belediyesi iştiraki olan Kartursaş A.Ş. işçileri grev kararı alıyor. Belediye çevresine “Bu iş yerinde grev var”, “Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için”, “Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak” yazılı pankartlar asılıyor. Greve katılanlardan biri olan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski hakem Deniz Ateş Bitnel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin hala devam ettiğini belirtiyor.

Bitnel, 1 Temmuz itibarıyla belediye sendikası ve işçi sendikalarının görüşmeye başladığını dile getiriyor. 9 görüşme yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadığını aktaran Bitnel, belediye sendikasının işçilere yüzde 15 zam oranı teklif ettiğini ifade ediyor. Ancak bu oranın işçiler tarafından kabul edilemeyecek düzeyde olduğunu vurguluyor. Bitnel, sulh yoluna giderek görüşmelerin devam edeceğini kaydediyor.

Bitnel, “İşçi arkadaşlarımız dün gece itibarıyla greve çıktı. Grev, görüşmeler sonuçlanana kadar devam edecek. İşçi arkadaşlarımızın yaşamları için gerekli olan ücret talepleri karşılanana kadar iş bırakma kararının arkasında duracağız. Görüşmedeki tıkanıklık giderilene kadar işçiler haklarını savunmaya ve iş bırakmaya devam edecek,” diyor. Sürecin kısa sürede sonuçlanmasını umuyor ve işveren sendikasının da talepler doğrultusunda adım atmasını bekliyor.

Grev kararının belediyeye 15 gün önceden asıldığını ifade eden Bitnel, “15 gün süresinin bitiminde gerekli şartlara uyulmadığı için dün gece saat 00.00 itibarıyla işçiler greve çıktı. İşçiler, talepleri işveren tarafından karşılanana kadar grev kararından vazgeçmeyecek,” şeklinde açıklamalar yapıyor. Bu süreçte işçilerin taleplerinin karşılanmasını bekliyor.