Kartal’da Grev Nedeniyle Çöpler Birikti

KARTAL BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞÇİLERİ GREVE GİDİYOR

Kartal Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri, zam taleplerinin karşılanmaması nedeniyle grev yapma kararı aldı. Görevliler, Rahmanlar Caddesi’nde kurulan semt pazarındaki çöpleri toplamadı. Çalışanlar, ayrıca Atalar Mahallesi’nde çarşamba günleri yapılan semt pazarının atıklarını da toplamıyor.

İşçiler, günlük yevmiye olarak bin 850 lira talep ederken, belediyenin önerisi yalnızca bin 324 lira oldu. Çalışanlar, çöpleri toplamayacaklarını dile getirirken, Kartal Belediyesi ile işçi sendikası arasında görüşmelerin başlayacağı bilgisi de alındı. Bu durum, işçilerin haklarını arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.