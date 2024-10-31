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“Kartal İşçileri Grev Nedeniyle Çöp Toplamadı”

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GREVE GİDEN İŞÇİLERDEN İLGİNÇ EYLEM

Kartal Belediyesine bağlı olan temizlik işçileri, zam taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldı. Çarşamba günleri Atalar Mahallesi’nde kurulan semt pazarının çöplerini bu nedenle toplamadılar. İşçiler, günlük 1.850 lira yevmiye istemekte, ancak belediyenin önerdiği ücret 1.324 lira oluyor.

BELEDİYE VE SENDİKA GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Temizlik işçileri, çöpleri toplamayacaklarını vurgularken, Kartal Belediyesi ile işçi sendikası arasında görüşmelerin yapılacağı bilgisi geldi. İşçilerin taleplerinin görüşüleceği müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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