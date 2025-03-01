Kartalın Borcu 6 Ayda 4.2 Milyar Arttı!

İKİNCİ DÖNEMDEKİ KORKUTUCU RAKAM

31 Mayıs 2024’te açıklanan borç miktarı 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olarak belirlendi. Geçen 6 ay içerisinde bu borç, tam 4.2 milyar TL artış göstererek taraftarın aklını karıştırdı. Divan Kurulu’nda yapılan açıklama, “Neler oluyor?” sorusunu gündeme getirdi. Beşiktaş, şampiyonluk hedefleri peşinde koşarken, bu borç yükünden nasıl kurtulacak? Taraftarların öfkesi dinmiyor ve sorular ardı ardına gelmeye devam ediyor!

FELAKETİN EŞİĞİMİZDE MİYİZ?

Lütfi Kırdar’da yayılan bu korkutucu rakamlar, Beşiktaşlıları tedirgin ediyor. Yönetim sahada mücadele ederken, mali alarm sinyalleri yükseliyor. Şu anda Beşiktaş’ın toplam borcu 14 milyar 807 milyon TL’ye ulaştı. Bu durum, kulübün geleceğini tehdit ediyor mu? Taraftarlar, “Bu gidişle şampiyonluk değil, iflas gelir!” şeklinde düşüncelerini ifade ediyor. Kartal, bu mali fırtınadan kurtulabilecek mi?