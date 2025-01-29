Kartalkaya’da Yanan Otelde Şok İddia

Bolu’da Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinin ardından, Tuni Urhan ve babası o korku dolu anları aktardı. Urhan, otelde fatheriyle yangın sırasında bulunduğunu belirtirken, yaşananları şu şekilde anlattı: “Yangının saat 03.30’da çıktığı söyleniyor ama o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için saatin 03.00’e geldiğini hatırlıyorum. Mutfakla restoran arasında bir geçiş var. Kapıdan dışarı çıktığım an bir patlama yaşandı. Biz, alevlerin çıktığı yere çok yakındık. Arkamızda uçurum vardı, kaçma şansımız hiç yoktu. Ardından başka bir patlama daha oldu ve yangın 4’üncü kattan 6’ncı kata kadar yayıldı. İkinci katta personeller kalıyordu, üst katlarda ise insanlar bağırmaya başladı. ‘Yardım edin’, ‘Kimse yok mu?’, ‘Yangın var, bizi kurtaracak olan yok mu?’ diye çığlık atanlar vardı. Bütün bu olaylar arka tarafta gelişiyordu.”

telefonla babasına ulaşması

Tuni Urhan, dışarı çıkmayı başardıktan sonra babasını telefonla arayarak, “Yanıyoruz çıkın hemen” dediğini dile getirdi. Babasının 3’üncü katta kaldığını, yangından haberdar olmadığını öğrenince endişelenmeye başladı. Urhan, “5 dakika sonra tekrar aradım. Pantolonumu giyiyorum dedi. ‘Ne pantolonu hemen çıkın’ dedim. Babam odada beş kişiyle kalıyor. Çamaşırhanenin şefi de oradaydı. Gürültüyü duymuşlar ama kavga zannetmişler. Ben aramasam kimsenin haberi olmayacaktı” şeklinde konuştu.

yangının nedeni ve otel müdürü

Tuni Urhan, yangının kızgın yağdan dolayı çıktığını öğrendiklerini ifade etti. “Suyla söndürmeye çalışıyorlardı fakat bacalar tıkalıydı ve donmuş yağlar alev aldı. Otel müdürü Zeki Bey, ‘Kimseyi uyandırmayın, yangın alarmlarını kapatın’ dedi. Yangın alarmları genellikle odalarda müşterilerin sigara içmesi nedeniyle kapalıydı. Duman sensörleri de mevcut değildi. Müdür, sadece personeli uyandırmamızı, yarısının mutfağa gelmesini, diğer yarısının otoparka gidip müşteri arabalarını çekmesini istedi” diye belirtti.

yangın faciasının detayları

Bolu’nun öncü kış turizmi merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak 2025’te saat 03.27 civarında büyük bir yangın çıktı. Okulların yarıyıl tatilinde doluluk oranının yüksek olduğu 12 katlı ve 161 odalı otelde toplam 238 misafir bulunuyordu. Yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu ve 10 saatlik bir mücadelenin ardından söndürülebildi. Bu olay nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi.