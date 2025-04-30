Kartalkaya’daki Yangın Acı Anlar Yarattı

BOLU KARTALKAYA’DA YAŞANAN FACİA

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de meydana gelen acı olay, Türkiye’nin dört bir yanında derin üzüntü yarattı. Olayda 78 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı ise kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük. Otel yangınının araştırılması amacıyla TBMM tarafından kurulan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, incelemelerini sürdürüyor.

KOMİSYONUN TOPLANTISI

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un başkanlığında bir araya geldi.

YAKINLARLA GÖRÜŞME

Komisyon, Grand Kartal Otel’deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinleme fırsatı buldu.

Otel yangını sonucunda eşini ve çocuklarını kaybeden Duygu Can Sarıtaş, komisyona oğlunun son ses kaydını dinletti. Bu duygusal anlarda, hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı milletvekilleri gözyaşlarına hakim olamadı.