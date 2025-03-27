Kartalkaya Otel Yangını: 6 Tutuklama Kararı

YANGINLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Bolu Kartalkaya’daki otel yangını ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yeni bir aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yangınla ilgili bilirkişi raporunun sunulmasının ardından 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı alındığını açıkladı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SAVCILIĞA SUNULDU

Tunç, 21 Ocak’ta gerçekleşen ve 78 bireyin hayatını kaybettiği yangına dair Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli soruşturma çerçevesinde önemli bir gelişmenin yaşandığını vurguladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerin bulunduğu bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun savcılığa iletildiğini belirtti. Adalet Bakanı, “Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verdi.