Kartalkaya Otel Yangını: Müdürden Skandal İtiraf

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangın olayına dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Eğerki Türkiye’yi derinden etkileyen Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bu yangın felaketine dair araştırmalar sürerken, otel çalışanlarının açıklamaları facianın nasıl kapatılmak istendiğini gösteriyor.

BÜYÜK FACİANIN İÇ YÜZÜ

Otel çalışanı Tuni Burhan, CNN TÜRK’e verdiği röportajda şu bilgileri paylaştı: “Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için, ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar. Bu nedenle yangın büyüyor. Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür, ‘Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor.” Burhan, otelde yaşanan durumların yazılı olmadığını ve yetkililere ihbar edilmediğini belirtiyor. Otelin her köşesinde elektrik çarptığını ve birçok yerde tehlikeli durumların yaşandığını da ekliyor.

TUTUKLAMALAR VE AÇIKLAMALAR

Yangın olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, otelin Genel Müdürü Emir Aras ve müdürü Zeki Yılmaz tutuklandı. Emir Aras, ifadesinde şu cümleleri kurdu: “Turizm Bakanlığı’ndan gelen yetkililer, oteli her yönüyle denetlediler. 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Yangın sırasında oteldeydim ve 7’nci katta bulunuyordum. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

DİĞER MÜDÜRÜN İFADESİ

Aynı soruşturmada tutuklanan Zeki Yılmaz, yangın anında 9’uncu katta olduğunu, koridordan gelen sesler üzerine uyandığını, insanları uyandırdığını ve kendisinin de dışarı çıktığını belirtti. Yılmaz, “Otelde bulunan duman sensörleri, yangın merdivenleri, katlardaki yangın tüpleri ve yangın hortumları, son denetimde Turizm Bakanlığı tarafından incelenmiştir. Bu denetimde herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Otelde yağmurlama sistemi bulunmamaktadır. Yangın sırasında, yangın dedektörleri çalışıyordu,” dedi. Yılmaz, alınması gereken tedbirlerle ilgili sorumluluğunun olup olmadığını bilmediğini ifade ediyor.