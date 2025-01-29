Kartalkaya Otel Yangını: Müdürün İddiaları Şaşırttı

KAMU KURUMLARINDAKİ DENETİM SORUNU

Kartalkaya’daki otel faciası, kamu kurumlarının denetimlerinde yaşanan karmaşanın yanı sıra otel yönetimindeki şaibeleri de ortaya koyuyor. Otel Müdürü olarak bilinen Zeki Yılmaz, kendisinin gerçekte müdür olmadığını ileri sürdü. 1988 yılından beri otelde fiilen çalıştığını belirten Yılmaz, “Otelde gayriresmi otel müdürü olarak görev yaparım. Herhangi bir imza yetkim veya sorumluluğum yoktur.” dedi. Yılmaz, resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak gözükmekte olduğunu ifade etti.

HABER VERİLDİği ANDA KAÇIŞ YOLUNDAN UZAKLAŞTI

Yangın sırasında 9’uncu katında uyuduğunu belirten Yılmaz, gelen telefonlarla uyanarak merdivenlerden otelin girişine indi. Yılmaz, otelin havalandırma sisteminin durumu nedeniyle koridorları ve merdivenleri kaçış için uygun olarak göstermesine rağmen, diğer odalardaki misafirleri uyandırmak yerine doğrudan çıkış katına gitmeyi tercih etti ve oradan da otelden uzaklaştı.

GENEL MÜDÜRÜN KAÇIŞ ANLATIŞI

Yangın sonrası gözaltına alınan otel şirketinin genel müdürü Emir Aras, otel yönetiminin kendisini kurtardığını ileri sürdü. Savcılığa verdiği ifadesinde, çalışanlardan yangın haberi aldığını ve damat olduğu için genel müdür yapıldığını anlattı. Aras, “Yangın sırasında kızıyla otelin 7’nci katında olduğunu, kat sorumlusunun kendisini arayarak restoranda yangın çıktığını söylediğini, merdivenlerden inip dışarı çıktığını” belirtti. Yangının yoğunluğundan dolayı ikaz butonlarına basamadığını ve o anda hiçbir şey düşünemediğini ifade etti.

ŞİRKET HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLER

Aras, 15 Aralık 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi olduğunu, bu denetimin 5-6 saat sürdüğünü belirtirken, belediyenin denetimini bilmediğini söyledi. “Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumlu olduğum için oradaydım, damat olduğum için de,” açıklamasında bulundu. Otelin sahipleri arasında Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu yer almakta. Damat genel müdür olan Emir Aras, hissedarlardan biriyle evli. Aynı zamanda Ceyda Hacıbekiroğlu da yanındayken, yangın sonrası sosyal medya üzerinden kurtuluş hikâyesini paylaşarak, ablalarının otelde olduğunu ve yangından kurtulduklarını belirtti.