Kartalkaya Yangın Soruşturmasında Tutuklu Sayısı Arttı

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangın olayıyla ilgili yürütülen soruşturma daha da derinleşiyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamındaki 11 kişiyi jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Savcılıkta sorgulamaları tamamlanan zanlılardan 6’sı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmelerle birlikte, tutuklu sayısı toplamda 15’e çıktı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

DİĞER GÖZALTI GELİŞMELERİ

Daha önce gözaltına alınan 14 kişi arasında Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve çalışanlardan 6 kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece toplamda 9 kişi cezaevine gönderilmiş durumda.