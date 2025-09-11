Kartalkaya Yangını Sürecinde Şok Detaylar

YANGIN DAVA SÜRECİ VE GÜNDEME DAMGA VURAN DETAYLAR

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesi ve 133 kişinin yaralanmasıyla ilgili dava devam ederken, Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın telefon dökümünde ilginç bir detay ortaya çıktı. Yılmaz, müşterilerden önce otel yetkililerine ulaşarak, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” diye uyarıda bulundu. Yangın, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de gerçekleşti ve büyük bir felakete yol açtı.

IDDIANAMEDEKİ SANIKLAR VE TALEPLER

Olayın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı. Burada otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, itfaiye müdür vekili ve itfaiye eri gibi çeşitli sanıklar hakkında 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998 yılına kadar hapis cezası talep edildi. 7 Temmuz’da başlayan davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver için yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi. Diğer taraftan, tutuksuz sanık İrfan Acar’ın tutuklanmasına ve bazı sanıkların ev hapsinin devamına hükmedildi, duruşma 22 Eylül’e ertelendi.

IDARE ŞİRKETİ VE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE YAZIŞMALAR

Tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in yangından 3 gün sonra ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ isimli bir Whatsapp grubu oluşturduğu ve bu grupta sadece 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmalara yer verildiği tespit edildi. Ayrıca, otel sahibi Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da yangın sonrası çalışanlara talimatlar verdiği ortaya çıktı.

SAVUNMALAR VE YILMAZ’IN ARAMASI

Mahkemede yapılan savunmalarda Hacıbekiroğlu’nun otelle ilgili hiçbir yetkisinin olmadığını söylemesine rağmen, Whatsapp grubunda otelin asansörlerine dair teknik personellere direktifler verdiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan telefon incelemeleri sonucunda Zeki Yılmaz’ın, otel yetkililerine müşterilerden önce haber verdiği kayıtlarla kanıtlandı. Yılmaz’ın 21 Ocak gecesi saat 03.30’da yaptığı 14.6 saniyelik görüşmede, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen.” dediği dava dosyasına girdi.