Kartalkaya Yangını: Yeni Gözaltılar Yapıldı

YENİ GELİŞMELER

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Ergün ve iki kızı Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Şüpheliler, ardından Bolu’ya götürüldü.

AİLENİN OTELDE BULUNMASI

Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül, eşi ve kızlarını 2027 yılına kadar şirket yönetiminde yetki vermişti. Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun otel yönetiminde etkili olduğu, kış aylarında Grand Kartal Otel’de, yaz aylarında ise Gazelle’de kaldıkları iddia ediliyordu. Yangın sırasında, her iki kızın da aileleriyle birlikte otelin kral dairesinde bulunduğu ve kaldıkları dairelerde yanmaya dayanıklı kumaşların olduğu ileri sürüldü.

Ceyda Hacıbekiroğlu, yangın sonrasında sosyal medya hesabından hassasiyet belirten bir paylaşım yapmış, fakat gelen eleştirilerin ardından hesabını kapatmıştı.