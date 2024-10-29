Kasapoğlu’ndan Bayram Mesajı Açıklaması

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Dr. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada; “Bugün, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milletimizin bağımsızlık ve hürriyet arzusunun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİ SAVUNMAK SÜREKLİ BİR GÖREV

Dr. Kasapoğlu, “Bu değerler, tarihimizin en zor dönemlerinde dahi sarsılmaz bir irade ile savunulmuş ve cumhuriyetin ilanıyla birlikte milletimize sonsuza dek bir miras olarak bırakılmıştır.” şeklinde konuşarak, Cumhuriyetin tarihsel önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyetin ilk 101 yılına atıfta bulunarak, “Cumhuriyetin temelleri üzerinde yükselen Türkiye, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma yolunda büyük adımlar atmış, dünyanın saygın ve güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir.” dedi ve Cumhuriyetin, yalnızca geçmişin bir mirası değil, gelecekte bırakacakları en büyük güvence olduğunun altını çizdi.