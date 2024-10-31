Kasım Ayı Doğalgaz Tarifesi Açıklandı

DOĞALGAZ TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayından itibaren mesken ve sanayi aboneleri için doğalgaz satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOTAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, kasım itibarıyla mesken ve sanayi tüketicilerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretimi için kullanılan gaz tarifeleri sabit kalmaya devam ediyor.

YENİ TARİFELER AÇIKLANDI

BOTAŞ, konut tüketicilerine yönelik olarak dağıtım şirketlerine kasım ayında uygulayacağı satış fiyatını, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak belirledi. Ekmek üreticileri için belirlenen doğalgaz fiyatı ise bin metreküp için 8 bin 549 lira olarak duyuruldu. Elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesinde de bin metreküp fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı. Doğalgazda fiyat tarifeleri her ay güncelleniyor. BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan bilgide, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır” denildi.