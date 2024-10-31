Kasım Ayında Doğalgaz Tarifesi Değişmedi

BOTAŞ DOĞALGAZ TARİFELERİ DEĞİŞMEDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretimi için gaz satış tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOTAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel tarife tablosuna göre, doğalgazda geçerli olan mesken ve sanayi aboneleri için belirlenen tarifeler, elektrik üretimi için kullanılandan bağımsız olarak sabit kaldı.

MESKEN TİKİMİ VE SANAYİ TARİFELERİ BELİRLENDİ

Bu doğrultuda, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasım ayında uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Ayrıca, ekmek üreticileri için belirlenen tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı 8 bin 549 lira olarak saptandı. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz tarifesi ise bin metreküp için 12 bin lira olarak duyuruldu. BOTAŞ, doğalgaz fiyat tarifelerini her ay hesapladığını belirtiyor.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır” ifadesi kullanıldı. Bu durum, Türk tüketicileri için önemli bir avantaj sağlıyor.