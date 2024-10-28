Kasım’da Temettü Dağıtacak Şirketler

KASIM AYINDAKİ TEMETTÜ ÖDEMELERİ

Foreks Haber’deki bilgilere göre, yatırımcıların beklediği toplam temettü miktarları ve hisse başına düşen temettü tutarlarıyla birlikte ödemelerin tarihleri açıklandı. İşte detaylar:

TTRAK TEMETTÜ ÖDEMESİ

TTRAK, toplamda 2.581.875.000 TL temettü dağıtacak ve hisse başına 24,284 TL ödeme gerçekleştirecek. Ödeme tarihi ise 8 Kasım 2024 olarak belirlendi.

DGNMO TEMETTÜ DETAYLARI

DGNMO, yatırımcılara 90.000.000 TL temettü dağıtımı yapacak ve hisse başına 0,257 TL ödeme gerçekleştirecek. Ödeme tarihi 20 Kasım 2024.

FROTO TEMETTÜ TUTARLARI

FROTO, toplamda 4.798.630.875 TL temettü ödenecek ve hisse başına 13,537 TL ödeme yapılacak. Bu ödemenin tarihi 22 Kasım 2024 olarak belirlendi.

ASELS HİSSE TEMETTÜSÜ

ASELS, 459.000.000 TL temettü dağıtacak. Hisse başına 0,091 TL ödeme yapılması planlanıyor ve ödeme tarihi 25 Kasım 2024.

AYEN TEMETTÜ ÖDEMESİ

AYEN, 1.532.350.500 TL temettü ile hisse başına 0,552 TL ödeme yapılacak. Bunun için belirlenen ödeme tarihi ise 29 Kasım 2024.

DCTTR TEMETTÜ MİKTARI

DCTTR ise toplamda 3.987.468.000 TL temettü dağıtacak ve hisse başına 0,010 TL ödeme yapacak. Ödeme tarihi de 29 Kasım 2024 olarak belirlendi.