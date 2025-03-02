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Kasımpaşa İle Galatasaray 3-3 Berabere Kaldı

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MAÇ SONUCU VE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Galatasaray mücadele etti. Maç sonucunda Kasımpaşa, iki kez geriden gelerek 3-3 eşitlikle final yaptı. Önceki karşılaşmada, sezonun ilk yarısında oynanan maçta da lacivert-beyazlı takım 3-0 geriden gelip aynı şekilde 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 65’e çıkararak üst üste ikinci beraberliğini aldı. Kasımpaşa ise 32 puana ulaşarak iki maç aradan sonra puanla tanıştı. Ligin 27. haftasında Kasımpaşa, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Galatasaray ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

TÜM GÖZLER OKAN BURUK’TA

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisindeki ilk 11’i korumuş durumda. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile başlamışken, Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamıyordu. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, deneyimli teknik adama 1 maç men cezası vermişti. Bu yüzden Buruk, maç boyunca soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Kasımpaşa karşılaşmasını ise Buruk’un yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu yönetmiş oldu. Okan Buruk, 27. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak olan maçta görevinin başına geçecek.

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