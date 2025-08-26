Kasko Poliçesi Seçerken Dikkat Edilmeli

KAPSAMIN DETAYLARINI ANLAMAK

Bu noktada ihtiyaçların doğru bir şekilde analiz edilmesi ve poliçenin kapsamının dikkatlice incelenmesi büyük bir önem taşır. Kasko sigortası poliçeleri standart çerçevede düzenlense de, her sigorta şirketinin sunduğu kapsam farklılık gösterebilir. Poliçeler yalnızca temel teminatları içerebileceği gibi, bazıları daha geniş koruma sunabiliyor. Bu nedenle, poliçeyi imzalamadan önce hangi teminatların dahil olduğunu ve hangi durumların kapsam dışında bırakıldığını ayrıntılı bir şekilde öğrenmek gerekir. Özellikle çarpma-çarpışma, hırsızlık, yangın ve doğal afetler gibi temel teminatların eksiksiz yer alıp almadığı kontrol edilmelidir.

İHTİYAÇLARA UYGUN POLİÇE SEÇMEK

Her araç sahibinin kullanım şekli, aracının değeri ve beklentileri farklı olabiliyor. Günlük şehir içi kullanım için tercih edilen araçlar ile uzun yol yapan ticari araçların ihtiyaç duyduğu kasko teminatları aynı olmayabilir. Örneğin, yoğun trafiğe giren sürücüler için mini onarım hizmetinin önemli bir avantaj sağladığı söylenebilir. Aracını sık sık farklı şehirlerde kullanan kişiler için yol yardım teminatı kritik bir hale geliyor.

SİGORTA ŞİRKETİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

Kasko poliçesi seçerken sigorta şirketinin güvenilirliğine de dikkat edilmelidir. Şirketin finansal gücü, müşteri memnuniyeti ve hasar anındaki çözüm hızı gibi faktörler oldukça belirleyici olmaktadır. Çünkü asıl önemli olan, kaza veya hasar durumunda şirketin ne kadar hızlı ve sorunsuz bir şekilde ödeme yaptığıdır. Daha önce poliçesi olan kişilerin yorumlarını incelemek, şirketin hasar ödeme performansı hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olur.

HASAR ANINDAKİ HİZMETLER

Birçok araç sahibi kasko sigortasını yalnızca hasar ödemesi için kullanıldığını düşünür. Fakat, poliçelerin sunduğu hasar anı destek hizmetleri de büyük bir önem taşır. Çekici hizmeti, yol yardımı ve ikame araç temini gibi ek hizmetler, kazanın stresini hafifleterek süreci kolaylaştırır. Bazı şirketler, anlaşmalı servis ağını geniş tutarak hasarın kısa sürede giderilmesini sağlamaktadır.

ANLAŞMALI SERVİS AĞI

Hasar sonrası aracın onarım göreceği servis ağı, kasko poliçesinde oldukça kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servis sayısı ne kadar fazla ve kaliteli olursa, aracın onarımı o kadar hızlı ve güvenilir hale geliyor. Orijinal yedek parça kullanımı, işçilik kalitesi ve garanti süresi gibi detaylar sürücüler için büyük bir fark yaratıyor. Bu nedenle, poliçeyi seçmeden önce şirketin servis ağını incelemek faydalı olur.

EK TEMİNATLARIN ÖNEMİ

Kasko poliçelerinde standart teminatların yanı sıra, sürücünün isteğine göre ek teminatlar da eklenebiliyor. Örneğin, deprem, sel, terör olayları veya yurt dışı kullanım gibi ek teminatlar bazı araç sahipleri için oldukça önemlidir. Doğal afet riski yüksek bölgelerde yaşayanlar için bu tür ek teminatlar büyük bir avantaj sağlıyor. Araç içerisindeki kişisel eşyaların zarar görmesi gibi durumlara karşı sunulan teminatlar da sürücülere ekstra bir güvence sunuyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Kasko poliçesi seçerken dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da hasarsızlık indirimi uygulamalarıdır. Sigorta şirketleri, belirli dönem boyunca kaza yapmayan sürücülere yenileme döneminde indirim sunabiliyor. Ancak bazı poliçelerde küçük hasarlar bile bu indirimin bozulmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla, hasarsızlık indiriminin hangi şartlarda korunacağı mutlaka öğrenilmelidir.

POLİÇE YENİLEME VE UZATMA ŞARTLARI

Poliçe seçiminde yenileme koşulları da dikkate alınmalıdır. Bazı şirketler yenileme dönemlerinde sürücülere ek avantajlar sunarken, bazıları fiyatları ciddi oranda artırabiliyor. Bu nedenle uzun vadeli düşünmek ve poliçenin ilerleyen yıllardaki faydalarını da hesaba katmak gereklidir.